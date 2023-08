Nach Chemie-Unfall in Kempen Anwohner können in ihre Häuser zurück

In Kempen ist es am frühen Sonntagmorgen zu einem Unfall auf dem Gelände der Firma Byk-Chemie GmbH im Industriegebiet Am Selder gekommen. Alarmiert wurde die Feuerwehr über die Gefahrenmeldeanlage um 6.47 Uhr. Als die ersten Einsatzkräfte am Industriering Ost eintrafen und im Gebäude die Lage erkundeten, hätten sie eine Art Nebel wahrgenommen und Geräusche gehört, so Feuerwehr-Sprecher Christian Ullmann. Dann kam es zu einer Explosion in einem von 15 Tanks, die in der Halle gelagert waren. Acht Wehrleute wurden dabei leicht verletzt. Fünf konnten weiter im Einsatz bleiben, drei wurden mit Knalltrauma und Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, konnten es am Mittag aber wieder verlassen.