Hospital Zum Heiligen Geist Lädt Zu Einem Vortrag Ein: Chefarzt Dragan Radosavac spricht über Herzerkrankungen

Kempen KEMPEN (hd) Chefarzt Dr. Dragan Radosavac spricht am Sonntag, 27. Mai, 10.30 Uhr, im Hospital zum Heiligen Geist über das Herz und seine möglichen Erkrankungen. Obwohl es nur faustgroß ist, gilt das Herz als das wichtigste Organ des menschlichen Körpers. Über die körperliche Komponente verbindet man mit dem Herz Emotionalität und Lebenskraft. Das Herz muss, über die Lebensdauer gesehen, eine ganze Menge leisten und ist dabei häufig den Gefahren einer ungesunden Lebensweise ausgesetzt.

So verwundert es nicht, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigste Todesursache in den westlichen Nationen sind. Radosavac referiert über die am meisten verbreiteten Herzerkrankungen wie Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen und Durchblutungsstörungen am Herzen. Er äußert sich auch über Ursachen der Erkrankungen sowie Diagnosemöglichkeiten und Therapieformen. Die Veranstaltung findet in Raum 30, Erdgeschoss, statt. Eine Anmeldung zu dieser Veranstaltung ist nicht erforderlich.