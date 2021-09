Check-in-Berufswelt : Kempener Stadtwerke suchen Azubis

Check-in-Berufswelt der Stadtwerke Kempen: Stefan Lotz, Joachim Nowak, Benjamin Blanke, Jessica Blokisch und Filip (v.l.), der sich informiert und eine Praktikumsstelle findet. Foto: Norbert Prümen

Kempen Volle Kraft voraus in Sachen Ausbildung heißt es bei den Stadtwerken Kempen. Im Rahmen der Check-in-Berufswelt präsentierten sich die Stadtwerke in einem großen Pavillon an der Heinrich-Horten-Straße 50. Interessierte nutzten das Informationsangebot.