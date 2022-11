Kultur in Kempen : Cello-Gipfel mit hohem Spaßfaktor

Sechs bekannte Cellisten waren am Sonntagabend in der Kempener Paterskirche zu hören. Foto: Norbert Prümen

Kempen Sechs Vertreter der Celloelite, die bereits seit Studienzeiten und ausschließlich zur ihrer Freude miteinander musizieren, hatten ihr jüngstes „Klassentreffen“ in der sehr gut besuchten Paterskirche.

„Wir spielen nur, was uns Freude macht und hoffen, dass es auch Ihnen gefällt“, so begrüßte Nikolaus Trieb die Zuhörer. Der Initiator des „Cello-Gipfels“ erzählte von den Anfängen dieser außergewöhnlichen Musiziergemeinschaft, als die mitwirkenden Cellisten noch Studenten in der legendären Cello-Klasse des David Geringas in Lübeck waren. Seither treffen sich die sechs Kollegen, soweit es ihre prall gefüllten Terminkalender erlauben, quasi in der Form eines Klassentreffens, musizieren miteinander und geben gelegentlich auch mal ein Konzert.