„Roll Over Beethoven – Revolution“ in der Paterskirche in Kempen : Höhepunkt zum Auftakt der Nachtmusik-Reihe

„Roll Over Beethoven – Revolution“ in der Paterskirche in Kempen

Kempen In ihrem Programm „Roll Over Beethoven – Revolution“ durchstreifen Cellist Eckart Runge und Pianist Jacques Ammon die Musikwelten ohne jegliche Berührungsängste. Eine musikalische Entdeckungsreise zu revolutionären und – trotzdem – sehr erfolgreichen Kompositionen.

Für ihre musikalische Revolution zwang das Coronavirus den Cellisten Eckart Runge und den Pianisten Jacques Ammon zu drei Anläufen. Am Freitag konnte das Duo endlich durchstarten und in der Paterskirche einen exquisiten Hörgenuss bieten. Der übliche Camping-Charakter der Nachtmusik-Reihe blieb weiterhin verboten, doch das tat dem Konzert keinen Abbruch. Peter Landmann verkündete in seiner Begrüßung, dass man jedoch, sobald es die Situation erlaube, wieder zu dieser besonderen Konzertatmosphäre zurückkehren werde.

Der Pianist beginnt mit leisen, plätschernden Akkorden, ihm gesellt sich der Cellist mit einem verhaltenen Spiel zu und beide steigern schließlich Lautstärke und Tempo. Nun wird es erkennbar: Man hört von Astor Piazzolla den berühmten Libertango. Dann ergreift Runge das Mikrofon und erläutert das erste Stück von Beethoven in ihrem Programm „Roll Over Beethoven – Revolution“. Es handelt sich um das Kunstlied „Adelaide“, in dem er der damals üblichen Liedform eine neue Form gibt. In dieser Version soll es zu einem Gassenhauer und internationalen Hit seiner Zeit geworden sein. Das Liebesgesäusel und die Naturschwärmereien setzen die beiden Musiker mit feinen Nuancen wunderbar um.