Geschwisterpaar : Erfolge für Kempener Rettungsschwimmer

Die Geschwister Celina und Charline Seidel kehrten mit großen Erfolgen nach Kempen zurück. Foto: ka

Kempen Die Schwestern Celina und Charline Seidel überzeugten im italienischen Riccione.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Die besten europäischen Rettungsschwimmer haben sich jetzt im italienischen Riccione getroffen und ihre Kräfte gemessen. Auch die Schwestern Celina und Charline Seidel aus Kempen haben an den Interclub-Europameisterschaften im Rettungssport erfolgreich teilgenommen. An insgesamt sechs Wettkampftagen ging es für die Schwestern zunächst an die Hallendisziplinen, wo sie sowohl Einzel- als auch Mannschaftsdisziplinen absolvierten, bevor sie nach drei Tagen ans Meer wechselten.

Top Platzierungen gab es in der Halle für beide Kempener Schwimmerinnen, die es in fast allen Disziplinen bis ins Finale und damit unter die besten acht Rettungsschwimmerinnen aus ganz Europa schafften. Für Celina Seidel sprang dabei der vierte Platz in ihrer Lieblingsdisziplin, dem 200-Meter-Superlifesaver, heraus.