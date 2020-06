RP-Sommergespräch : CDU: Kempen gemeinsam gestalten

Das Kempener Rathaus vom Turm der Propsteikirche aus gesehen: Hier soll im Herbst mit Philipp Kraft wieder ein CDU-Mann als neuer Chef einziehen. Foto: Norbert Prümen

Kempen Die Kempener CDU will bei der Stadtratswahl am 13. September ihre Mehrheit verteidigen. Vor sechs Jahren holten die Christdemokraten alle 20 Wahlbezirke direkt. Seit mehr als 70 Jahren stellen sie den Bürgermeister. Das soll auch im Herbst so bleiben. Als Nachfolger für Volker Rübo, der nicht mehr antritt, will CDU-Vorsitzender Philipp Kraft an die Spitze der Stadtverwaltung.

Den Kempener Christdemokraten geht es bei den Kommunalwahlen am 13. September um viel: Es gilt, die deutliche Mehrheit der Sitze im Stadtrat zu verteidigen, am besten, indem man alle 20 Wahlbezirke wieder gewinnt. Und es gilt, wieder einen Bürgermeister auf den Chefsessel im Rathaus am Buttermarkt zu etablieren. Nachdem Amtsinhaber und Parteifreund Volker Rübo im vergangenen Jahr angekündigt hatte, nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung zu stehen, soll CDU-Parteivorsitzender Philipp Kraft Rübos Nachfolge antreten. Die Chancen, beide Ziele zu erreichen, stehen nicht schlecht.

Die Kempener Christdemokraten sind im Aufwind. Die Parteibasis steht voll hinter dem Kurs des Vorstandes. Die Fraktion soll personell verjüngt werden. Erfahrene Ratsmitglieder übernehmen mehr Verantwortung. So wurde im vorigen Herbst bereits die Fraktionsführung personell umgebaut: Für den langjährigen CDU-Fraktionsvorsitzenden Wilfried Bogedain, der bei der Kommunalwahl nicht mehr antritt, übernahm der frühere Parteivorsitzende Jochen Herbst die Führung der Ratsriege. Für den langjährigen Fraktionsvize Jürgen Klement – er scheidet ebenfalls aus dem Stadtrat aus – übernahm diese Position der stellvertretende Parteivorsitzende Gerd-Wilhelm Stückemann.

INFO Der Kempener Stadtrat hat aktuell 44 Sitze Seit der letzten Kommunalwahl 2014 hat der Kempener Stadtrat 44 Sitze (davon vier so genannte Überhangmandate, weil die CDU 2014 alle 20 Wahlbezirke direkt gewonnen hatte). Die CDU hat derzeit 20 Sitze, die SPD 11, die Grünen haben 5, die FDP hat 3, Freie Wähler und Linke haben jeweils 2 Sitze. Dazu kommt der fraktionslose Stadtverordnete Jeyaratnam Caniceus (früher Grüne, jetzt ÖDP).

Gemeinsam mit Fraktionsvize Peter Fischer und Bürgermeisterkandidat Philipp Kraft haben die Kempener Christdemokraten eine starke Führungsriege, die vor allem auf Teamarbeit setzt. „Wir haben die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt, Spezialisten in der Fraktion sind stärker eingebunden“, sagt Jochen Herbst.

Dass in der zurückliegenden Wahlperiode vieles nicht rund gelaufen ist, wissen auch die CDU-Politiker. Es gibt vieles, was liegen geblieben ist. Mit dem neuem Beigeordnetenkollegium sieht man sich aber nun auf dem richtigen Weg, um die Probleme anzugehen und zu lösen. „Heimat. Gemeinsam. Gestalten.“ ist das Arbeitsprogramm der Union für Kempen in den kommenden Jahren überschrieben. Man will sich nicht ausruhen auf Erfolgen der Vergangenheit, sondern die frühere Kreisstadt fit machen für die künftigen Herausforderungen.

Die Corona-Krise habe gezeigt, wie zerbrechlich bekannte Strukturen sein können. Daher ist ein Stichwort „Ausbau der Digitalisierung“ – in den Schulen, in der Stadtverwaltung und für Wirtschaft und Handel, denen die CDU weiterhin ein wichtiger Partner sein möchte. Auch die Ankurbelung des Tourismus – mit dem Bau eines neuen Hotels am „Aqua Sol“ – findet im Wahlprogramm besondere Erwähnung.

Die CDU bekennt sich zur Modernisierung der Schulen, zu den beiden geplanten Neubauten für die Gesamtschule und räumliche Verbesserungen für die beiden Gymnasien, den Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder und die Schaffung neuen Wohnraums. Dabei sieht die CDU in der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft des Kreises Viersen (GWG) einen starken, verlässlichen Partner, der auch für bezahlbaren Wohnraum sorgen kann.

Bei der Schaffung neuen Wohnraums geht es nach Ansicht der Christdemokraten „in erster Linie nicht darum, die Einwohnerzahl spürbar zu erhöhen, sondern die erwartbare demographische Entwicklung auszugleichen. So stellen wir sicher, dass unsere vorhandene Infrastruktur, die für etwa 35.000 bis 40.000 Einwohner ausgelegt ist, weiterhin vollumfänglich genutzt und unterhalten wird“.

Bei den Planungen für das neue Wohnquartier im Kempener Westen halten die Christdemokraten an ihrer Idee einer integrierten Umgehungsstraße fest, die eine Kreisstraße sein könnte. Der Kreis könnte sich finanziell beteiligen. Wichtig sei hier eine Entlastung des Straßenzuges Oedter Straße/Birken- und Berliner Allee vom Durchgangsverkehr. Das neue Radverkehrskonzept, das in den kommenden Jahren schrittweise umgesetzt werden soll, sieht die CDU als „Impulsgeber“ für weitere Veränderungen beim Thema Mobilität. Hierzu zählt auch die Verbesserung des Öffentlichen Personennahverkehrs.

Die CDU steht zu ihrem Vorschlag, Umwelt- und Klimaschutz nachhaltig in einem „Masterplan Klimaschutz“ festzuschreiben. Sie habe sich „an die Spitze eines pragmatischen Klimaschutzes gesetzt“, heißt es im Wahlprogramm. Der Diskussionsprozess, an dem die Bürger beteiligt werden sollen, konnte wegen der Corona-Pandemie noch nicht gestartet werden. Aber aufgeschoben bedeutet nicht aufgehoben: „Wir wollen unsere Initiative möglichst bald mit Leben erfüllen“, betont CDU-Fraktionsvorsitzender Herbst.

Ebenfalls wichtig und im Wahlprogramm verankert: Die CDU steht für „mehr Wertschätzung für die heimische Landwirtschaft als Produzent regionaler Lebensmittel und Landschaftspfleger“. Eine wichtige Rolle beim Thema Klimaschutz wird den Stadtwerken zugedacht. Das Unternehmen sei innovativ. Der Vorschlag, eine Solarthermie-Anlage zu bauen, wird ausdrücklich befürwortet.

Für Bürgermeisterkandidat Kraft ist das Thema Wirtschaftsförderung sowie Stärkung von Handel und Gastronomie eine wichtige Kernaufgabe, wenn er Chef im Rathaus werden sollte. „Wir müssen Unternehmen stärker dabei unterstützen, Arbeitsplätze zu schaffen.“ Für das De-Beukelaer-Gelände, das das Unternehmen zum Jahresende aufgeben wird, schwebt ihm die Übernahme durch die Stadt vor, um dort neue Gewerbeflächen zu entwickeln. Als wichtigen Prozess sieht er auch Veränderungen innerhalb der Verwaltung, die bürgerfreundlicher werden soll.

Beim Themenfeld Sport möchte die CDU den Stadtsportverband Kempen besser in den Diskussionsprozess einbinden. „Wir wollen wissen, was die Vereine möchten“, so die CDU. Die Sportstätten sollten bedarfsorientiert weiter entwickelt werden. Dabei soll der Freizeitsport einen größeren Stellenwert erhalten.

Die CDU betont in ihrem Wahlprogramm besonders ihre Heimatverbundenheit. Man will das Ehrenamt stärken, Vereinsarbeit und Brauchtumspflege fördern.