Kreis Viersen : CDU-Mittelstand: Kleinbetriebe sollten Hilfen frei verwenden können

Kreis Viersen Der MIT-Kreisverband Viersen fordert eine größere Flexibilität bei der Verwendung der Corona-Soforthilfen. Solo-Selbstständige sollten eigenständig über dieses Geld verfügen können.

Schaue man genauer auf die Gruppe der Solo-Selbstständigen, so findet man viele, deren berufliche Tätigkeit ohne größere betriebliche Aufwendungen in privaten Räumen ausgeübt werde, so Giesen. Die Palette reiche vom Dienstleister für Instandsetzungsarbeiten bis hin zu Künstlern und Kreativschaffenden. „Die Corona-Soforthilfe entfaltet nicht ihre beabsichtigte Wirkung, wenn sie sich ausschließlich an liquiditätsorientierten Belastungen wie Mieten, Leasingwagen oder Sachkosten orientiert“, meint Maik Giesen und ergänzt: „Sie muss vielmehr auch an den durch die Corona-Pandemie bedingten substanziellen Umsatzeinbrüchen der Betroffenen ausgerichtet werden, sonst gehen zahlreiche Solo-Selbstständige leer aus.“ Die Kreditzusagen sowie die Rahmen seien bei Solo-Selbständigen deutlich enger von den Banken gesetzt, wie nach Ansicht von Giesen die Realität im Kreisgebiet zeige.