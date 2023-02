Kita, Tagespflege und offener Ganztag CDU will Beitragsfreiheit für Kinder über drei Jahren

„Die Stadt Kempen könnte durch die Änderung der Elternbeitragssatzung ein deutliches Zeichen setzen“, so die CDU in ihrer Antragsbegründung. Dies sei ein wichtiger Schritt zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Familien seien durch die Jahre der Pandemie und die damit verbundenen Belastungen sehr gefordert worden. „2022 kam eine Preisspirale infolge des Ukraine-Konfliktes hinzu. Sorgen und Nöte der Eltern sind durch die drohenden Energiekrisen potenziert worden. Es besteht dringender Handlungsbedarf, eine Entlastung der Eltern zu schaffen“, so die CDU weiter.