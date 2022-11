Radverkehr in Kempen : CDU fordert LED-Solarlampen für Schauteshütte

Die Stadtwerke Kempen stellten kürzlich diese LED-Solarlampen an der Hülser Straße auf. Solche Leuchten fordert die CDU auch für die Radstrecke an der Schauteshütte. Foto: Norbert Prümen

Kempen Wer mit dem Fahrrad über die Schauteshütte in Richtung Kempener Innenstadt fährt, soll auch sicher ankommen. Die CDU-Fraktion im Kempener Stadtrat fordert eine Beleuchtung für die Strecke.

Auch mit Blick auf eine zunehmende Anzahl von Radfahrenden auf dieser Strecke hält die CDU die Beleuchtung für geboten. Außerdem bittet die CDU die Stadtverwaltung um Prüfung, was an der Strecke baulich oder verkehrsrechtlich geändert werden kann, damit an der Kreuzung am Industriering Ost weniger Unfälle mit Pkw und Radfahrern geschehen. Das soll die Verwaltung ermitteln und auch darstellen, was Änderungen kosten könnten.