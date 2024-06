Es betrifft alle CDU in Kempen wirbt für mehr Rücksicht auf Wirtschaftswegen

Auf dem Wirtschaftsweg An Haus Steinfunder in Kempen prangt ein großes Piktogramm in Weiß. Ein Traktor ist darauf zu sehen, daneben ein Radfahrer. „Rücksicht macht Wege breit“, ist dort zu lesen. Das Piktogramm wurde mit Kreidefarbe aufgesprüht. Es hält eine Weile, bis der Regen und das ständige Drüberfahren die Kreide abgelöst haben. Weitere Piktogramme in Klixdorf, Ziegelheide und Schmalbroich sollen folgen.