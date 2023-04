Bauprojekt an Kempener Berufsschule „Kempen braucht dringend neue Wohnungen“

„Die CDU-Fraktion begrüßt ausdrücklich die Entscheidung des Kreises Viersen zur Schulstandortsicherung des Rhein-Maas-Berufskollegs in Kempen“, formulierte Jochen Herbst, CDU-Fraktionsvorsitzender, im Antrag. „Das ist uns ganz wichtig, das steht an oberster Stelle“, untermauerte er diesen Standpunkt. Aus der Machbarkeitsstudie des Kreises gehe hevor, dass es zu einem Rückbau aller bestehenden Gebäude des heutigen Wirtschaftstrakts an der Von-Saarwerden-Straße kommen soll und ein Neu- und/oder Erweiterungsbau, ein Campus-Standort, auf der Parkplatz-Fläche des Berufskollegs zwischen Terwelp- und Kleinbahnstraße entstehen könnte. Außerdem sehen die Planungen den Bau eines ebenerdigen Parkplatzes im Bereich der jetzigen Gebäude an der Von-Saarwerden-Straße vor. Die Idee der CDU: Würde man die vorgesehene Parkplatz-Fläche beispielsweise durch ein Parkdeck im Flächenverbrauch reduzieren, so könnte auf den Flächen Wohnungsbau entstehen. Ein Bau in die Tiefe, also Parken im Keller, werde von der CDU-Fraktion nicht in Betracht gezogen. Man wolle keine gefühlten und auch bestätigten Angsträume schaffen, sagt Herbst. Schließlich sollte auch die derzeit nicht genutzte Rasenfläche an der Kerkener Straße in die Planungen eingebunden werden. „Wir brauchen in Kempen dringend bezahlbaren Wohnraum“, sagt Herbst, „wir setzen hier auf die Zusammenarbeit mit der GWG, der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft des Kreises Viersen.“