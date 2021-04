CDU im Kreis zur Kanzlerkandidatur : CDU vor Ort will schnelle Lösung

Kreis Viersen Am heutigen Abend, 19. April, tagt der Bundesvorstand der CDU. Dann soll noch einmal Klarheit geschaffen werden, wer als Kandidat ins Rennen um das Kanzleramt geht. Was sagt die CDU vor Ort?

Das sieht auch Marcus Optendrenk MdL, CDU-Kreisvorsitzender so. „Es darf jetzt nicht weiter Porzellan zerschlagen werden“, sagte er. Es sei wichtig, dass man sich an das vereinbarte Verfahren halte und zügig eine gemeinschaftliche Lösung findet. Für eine Mitgliederbefragung sei es jetzt zu spät, das hätte man im Januar beschließen können. Aber Anfang des Jahres hatte man sich für ein anderes Verfahren entschieden. Nicht außer Acht lassen möchte Optendrenk allerdings einen anderen Aspekt. „Ich arbeite hier vor Ort, um den Menschen bei Fragen zur ihrer Gesundheit und wirtschaftlicher Existenz zu helfen.“ Beim Thema Kanzlerkandidatur sei er zu weit weg, das werde in Berlin entschieden.

„Ich halte eine Mitgliederbefragung für ein geeignetes Verfahren“, sagt Andreas Hamacher, CDU-Fraktionsvorsitzender in Tönisvorst. Wenn dazu die Zeit fehle - denn man hätte sich schon viel früher für ein solches Vorgehen entscheiden können, so könne man durchaus auch die CDU/CSU-Fraktion befragen. Grundsätzlich sei es „traurig“, dass Laschet und Söder es bislang nicht geschafft haben, sich zu einigen. Aber, so höre er in seinem Umfeld, produziere die Art und Weise, wie Söder Politik darstelle, Sympathien. Hinsichtlich der Kandidatur von Laschet habe man eher die Befürchtung, dass er bei den Menschen nicht so gut ankomme.