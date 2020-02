Kandidatenaufstellung für die Kommunalwahl : CDU Grefrath mit einigen neuen Gesichtern

Grefrath Langjährige Politiker gehen im September nicht mehr ins Rennen, etwa die stellvertretende Bürgermeisterin Kirsten Peters.

Zur Mitgliederversammlung trifft sich am Donnerstag, 13. Februar, 19 Uhr, die Grefrather CDU. Im „Buschbäcker Hof“ in Vinkrath steht an diesem Abend die Aufstellung der Kandidaten für die Kommunalwahl am 13. September im Mittelpunkt. Fest steht bereits, dass Stefan Schumeckers für die Christdemokraten als Bürgermeisterkandidat antritt. Er wurde einstimmig nominiert. Nun gilt es, die einzelnen Wahlbezirke mit Kandidaten zu besetzen.