Pachtvertrag läuft aus : CDU will schnelle Lösung fürs Kolpinghaus

Kempen Der Pachtvertrag läuft aus. Ein Sanierungskonzept gibt es noch nicht. Die CDU will Planungssicherheit für Vereine.

Nun meldet sich die Politik in der Angelegenheit zu Wort: „Seit Wochen machen auch wir uns große Sorgen um die Zukunft des Kempener Kolpinghauses“, so der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Kempener Stadtrat, Jochen Herbst. Die CDU bedauert sehr, dass der Pachtvertrag mit der Familie Muratovic am 31. März endet. „Seit Oktober 2019 warten wir jetzt auf Ergebnisse, die im Rahmen eines Gutachtens ermittelt wurden. Dies haben wir bereits bei der Verwaltung im letzten Jahr angemahnt“, so Herbst. Kempen brauche eine Versammlungsstätte wie das Kolpinghaus.