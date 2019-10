Antrag : CDU will die Erhöhung der Kita-Beiträge aussetzen

CDU will die Erhöhung der Kita-Beiträge aussetzen

Kempen Die CDU bittet, in der nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 19. November den Antrag zu beraten.

Die Situation bei der Kinderbetreuung in Kindergärten und bei Tagesmüttern bleibt in der Stadt Kempen auch mit Blick auf das nächste Kindergartenjahr, das am 1. August 2020 beginnt, angespannt. Denn entgegen der ursprünglichen Planung werden die beiden neuen Kindertagesstätten nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen. Es gibt derzeit keinen Investor, auch ein freier Träger, der mindestens einen Kindergarten übernimmt, wird derzeit noch gesucht. Die viel diskutierte Interimslösung ist bekanntlich vom Tisch.