Hohes Verkehrsaufkommen : Schulwege in Grefrath sicher machen

Elternlotsen garantieren einen sicheren Schulweg, wie hier an der Stadionstraße am Schulzentrum in Grefrath. Foto: Norbert Prümen

Grefrath Die Grefrather CDU sieht in ihrem Antrag vor allem in Oedt Handlungsbedarf. An der Gemeinschaftsgrundschule herrsche ein zu hohes Verkehrsaufkommen zu Bring- und Abholzeiten.

Die CDU in Grefrath möchte, dass die Wege zu den Schulen, die in Trägerschaft der Gemeinde stehen, sicherer werden. Einen entsprechenden Antrag stellte jetzt die CDU-Fraktion an Bürgermeister Stefan Schumeckers (CDU). Man habe beobachtet, dass vor allem Grundschülerinnen und -schüler von ihren Eltern mit dem Auto zur Schule gebracht werden. Da die Zahl der Schülerinnen und Schüler stetig steige, komme es zu Bring- und Abholzeiten zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen. Dafür sei die vorhandene Infrastruktur jedoch nicht ausgelegt, argumentierte die CDU: „Durch den zunehmenden Begegnungsverkehr, das widerrechtliche Parken und die versperrten Zuwege ist die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler nicht zu gewährleisten.“

In einem informativen Austausch zwischen Eltern, Schulleitung, Verwaltung und Anwohnern seien bereits Ideen formuliert worden: so genannte Kiss&Ride-Parkplätze, die Neugestaltung des Parkplatzes am Hallenbad oder auch pädagogische Anreizkonzepte. Kiss&Ride-Parkplätze sind Bereiche, die denen nur kurz angehalten wird, die Mitfahrenden verabschiedet werden, um dann die Fahrt fortzusetzen. Diese Ideen sollte nach Meinung der CDU in der Diskussion zum Schulwegesicherungskonzept bewertet werden. Auch Schülerinnen und Schüler sollten gehört werden, um die Akzeptanz des Konzeptes zu erhöhen.

Kurzfristigen Handlungsbedarf sieht die CDU an der Gemeinschaftsgrundschule am Schwarzen Graben in Oedt. Es solle nun geprüft werden, ob eine Einbahnstraßen-Regelung das Problem entzerren kann, selbst wenn die Regelung nur zu Bring- und Abholzeiten gelte. Grundsätzlich soll das Konzept möglichst in Kooperation mit Schulleitung, Verkehrswacht und unter Einbeziehung von Eltern und Schülern erstellt werden.

„Damit eventuelle Umsetzungsmaßnahmen soweit notwendig bereits im Haushalt 2023 berücksichtigt werden können, bitten wir mindestens um Vorstellung eines Zwischenstands bis zu den Haushaltsberatungen 2023“, formulierten Alexander Kättner, CDU-Fraktionsgeschäftsführer und die beiden Sprecherinnen im Schulausschuss, Anne Reulen und Heike Lassek.

(ure)