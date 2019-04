St. Hubert : CDU fängt Stimmungsbild zum Schulumbau in St. Hubert ein

CDU fängt Stimmungsbild zum Schulumbau in St. Hubert ein

Die St.Huberter CDU diskutiert am Samstag mit Ehrenamtlern über die Zukunft der ehemaligen Johannes-Hubertus-Schule. Foto: Wolfgang Kaiser

St. Hubert Nachdem kürzlich der Stadtrat mit der Mehrheit von CDU, FDP und Freien Wählern den geplanten Umbau der ehemaligen Johannes-Hubertus-Schule gestoppt hat, wird jetzt nach einer kleineren Lösung gesucht.

Um Ideen dafür zu sammeln, hatte der CDU-Ortsausschuss St. Hubert mit seinem Vorsitzenden Gero Scheiermann am Samstag vor der ehemaligen Schule einen Info-Stand aufgebaut. „Wir möchten dieses Gebäude weiterhin nachhaltig und effektiv nutzen“, sagte Gero Scheiermann in Anwesenheit der Kempener Partei- und Fraktionsspitze, Philipp Kraft und Wilfried Bogedain. Etwa 20 Interessierte kamen vorbei. Meist waren es Gemeinschaften, die das alte Schulgebäude bereits nutzen, so Heimatverein, Musikverein, Kendelbühne oder die Flüchtlingshilfe.