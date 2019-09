Versammlung der CDU Grefrath : CDU-Vorsitzender Maus will nicht Bürgermeister werden

CDU-Vorsitzender Maus will nicht Bürgermeister werden

Grefrath Die zwei wichtigsten Botschaften aus der CDU-Mitgliederversammlung am Freitagabend im Buschbecker Hof: Erstens: Der Vorsitzende Dietmar Maus steht nicht als Bürgermeisterkandidat zur Verfügung. Und zweitens ist der Wahlkampf so gut wie eröffnet.

„Ich werde mich nicht zur Wahl stellen. Ich bin beruflich in verantwortungsvoller Position, die mir viel Freude bereitet und in der ich mich entwickeln möchte“, erklärte der Vorsitzende. Gleichzeitig gab er zu verstehen: „Es bleibt bei meinem Mantra: Solange ich CDU-Vorsitzender bin, werden wir einen Bürgermeister-Kandidaten beziehungsweise eine -Kandidatin finden.“ Der 57-Jährige erklärte, dass sich Interessenten bis zum 1. November melden könnten. Voraussichtlich bei einer Mitgliederversammlung am 3. Dezember soll dann feststehen, wer für die CDU ins Rennen um das Bürgermeister-Amt gehen wird.