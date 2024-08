Buttermarkt in Kempen Gartenbesitzer lassen Brunnenwasser untersuchen

Eigentlich wollten Milan Toups und Heinz Wilhelm Hülsmann vom Verein VSR-Gewässerschutz ihr Labormobil auf dem Buttermarkt am Montagvormittag erst um 11 Uhr öffnen. Aber die ersten Interessenten, die von ihnen ihr in kleine Plastikflaschen abgefülltes Brunnenwasser untersuchen lassen wollten, standen bereits um 10.30 Uhr davor an: „Also haben wir dann schon aufgemacht“, erzählte Toups etwa eineinhalb Stunden später. Zu diesem Zeitpunkt war die Nachfrage am Infostand des Vereins noch immer groß, etwa 20 Brunnenbesitzer warteten geduldig, bis sie an der Reihe waren – und immer neue stellten sich an. Robert van Beek etwa war aus Tönisvorst nach Kempen gekommen: „Ich möchte jetzt einfach mal wissen, wie gut mein Brunnenwasser ist“, sagte er.