Haltestellen werden teils nicht angefahren : Busse in Kempen und Tönisvorst fahren wegen St. Martin anders

Am Donnerstagnachmittag wird die Haltestelle Kuhtor nicht bedient. Foto: Marc Schütz

Kempen/Tönisvorst Für die Martinszüge werden Straßen gesperrt, für Busse werden Umleitungen und Ersatzhaltestellen eingerichtet. Darauf machen die Stadtwerke Krefeld aufmerksam.

Damit die Martinszüge in St. Hubert, Kempen, Vorst und St. Tönis sicher durch die Straßen ziehen können, werden in den Ortskernen teils Straßen gesperrt. Deshalb werden Buslinien vorübergehend umgeleitet. Darauf weisen die Stadtwerke Krefeld hin. Am Mittwoch, 9. November, zieht St. Martin durch St. Hubert. Hierzu wird in der Zeit von circa 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr der Ortskern für den Verkehr gesperrt. Die Linien 065 und 069 werden während der Sperrung in beiden Richtungen über Kempener Landstraße und Tönisberger Straße (K23) umgeleitet. Die Haltestellen „An Steinen“, „St. Hubert Markt“/„Bellstraße“und „Hohenzollernplatz“ können nicht angefahren werden. An den Kreuzungen Kempener Landstraße/Bahnstraße/Scheifeshütte sowie Hülser Landstraße/Tönisberger Straße werden Ersatzhaltestellen eingerichtet.

Ebenfalls am Mittwoch, 9. November, findet in Vorst der Martinszug statt. Hierzu wird ab circa 16.30 Uhr bis 20 Uhr der Ortskern für den Verkehr gesperrt. Die Linien 062 und 064 werden in beiden Richtungen über Kokenstraße und Oedter Straße umgeleitet. Dabei können die Haltestellen „Lindenallee“ und „Oedter Straße“ nicht bedient werden. Fahrgäste sollten die Haltestelle „Vorst Rathaus“ oder „Am Försterhof“ benutzen. Für die Haltestelle „Bruchstraße“ der Linie 064 wird auf der Straße Am Sportplatz vor dem Kreisverkehr eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Am Donnerstag, 10. November, zieht St. Martin durch Kempen. Deshalb wird der Stadtkern von circa 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr für den Verkehr gesperrt. Aus diesem Grund können die Haltestellen „Am Gymnasium“, „Kuhtor“ und „Viehmarkt“ von den Linien 068 und 069 nicht bedient werden. Fahrgäste sollten stattdessen die Haltestelle „Kempen Bahnhof“ benutzen.

In St. Tönis zieht St. Martin am Freitag, 11. November, und am Samstag, 12. November, durch die Straßen. Hierbei kommt es am Freitag zu Sperrungen für den Verkehr in der Zeit von circa 16 Uhr bis 19 Uhr, am Samstag von 16 Uhr bis 20.30 Uhr. Die Linien 062, 064 und 068 sowie der Taxi-Bus 068 werden in beiden Fahrtrichtungen über die Benrader Straße und den Nordring umgeleitet. Aufgrund dessen kann die Haltestelle „Ringstraße“ nicht angefahren werden. Fahrgäste sollten die Haltestelle „Wilhelmplatz“ oder „Rosenstraße“ nutzen. Außerdem kann es im Bereich Nordring, Krefelder Straße und Rue de Sees kurzfristig zu Behinderungen und Verzögerungen bei allen Buslinien sowie der Straßenbahnlinie 041 durch die Martinszüge kommen.

(biro)