Burgstraße/Spülwall in Kempen Stadt prüft Bebauung von Parkplatz

Die Idee kommt bei den Verantwortlichen im Kempener Rathaus und bei der Mehrheit der politischen Parteien in der Stadt inzwischen gut an: Das Kempener Wohnungsbauunternehmen Ralf Schmitz schlägt vor, einen Parkplatz in der Kempener Innenstadt mit zwei Wohnhäusern zu bebauen. Konkret geht es um den Parkplatz Burgstraße/Spülwall (P 10) hinter der Hauptstelle der Volksbank. Die anfängliche Skepsis bei Stadt, Politik und Einzelhandel ist mittlerweile Zuversicht gewichen, mit einer möglichen Bebauung des Areals gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen zu können. In der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses des Stadtrates gab es daher ein klares Votum: Mit Ausnahme der Freien Wähler stimmten alle Fraktionen für einen umfangreichen Prüfauftrag an die Verwaltung.