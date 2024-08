Burg Uda in Oedt Schutzdach ist offiziell „eröffnet“

„Das Besondere an der Burg ist, dass sie, die einst Schutz geboten hat, jetzt selber Schutz braucht“, sagte Ina Scharrenbach in ihrer Begrüßungsrede. Sie sprach davon, dass das Geld gut angelegt sei. Heimat sei gegeben, wenn Hände ineinandergreifen – und das habe in Oedt funktioniert. Zudem sei das Schutzdach „schön geworden“ und füge „sich super ein“. Wobei Scharrenbach die Mauerreste auch noch ohne Dach erlebt hatte, als sie den Förderbescheid im Jahr 2021 persönlich überbrachte.