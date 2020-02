Kempen : Bunte Kostüme beim Ball in Kempen

Wohin der Blick auch fällt: Im großen Festzelt an der Otto-Schott-Straße sind Kostüme in sämtlichen Varianten zu sehen. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

Kempen Wenn es heißt „Kemp’sche Jecke fiere“, dann kommen die Jecken reichlich. Rund 2000 Besucher amüsierten sich beim Kostümball des Kempener Karnevalsvereins. Im Festzelt an der Otto-Schott-Straße herrschte beste Party-Stimmung.

Schwarze Engel, Hexen, Piraten, Zwerge, Marsmenschen, Hippies, Piraten, Tiger, Lichtgestalten, Rehe und sogar ein Rudel Dalmatiner – wohin der Blick fällt, im großen Festzelt an der Otto-Schott-Straße sind Kostüme in sämtlichen Varianten zu sehen. Wer zum Kostümball „Kemp’sche Jecke fiere“ vom Kempener Karnevalsverein (KK) geht, der ist kostümiert unterwegs.

Rund 2000 Besucher haben das Zelt in eine Kostümparty mit megaguter Stimmung verwandelt. Simone, Ralf, Susan, Rene, Tanja, Frank, Anna und Christian haben sogar eine eigene Kiste Bier mitgebracht. Es handelt sich allerdings um etwas ganz Spezielles, es ist nämlich KK-Plörre in XXL. „Es war nicht einfach, sie ins Zelt zu kriegen. Wir hätten sie nicht durch den Eingang hindurchbekommen, wenn wir nicht vier Einzelteile gebaut hätten, die wir einzeln reingetragen und innen wieder zusammengebaut haben“, sagt Christian. Die acht Freunde sind als lebensgroße Bierflaschen verkleidet und stecken in einem 2,40 mal 1,80 Meter großen und 1,60 Meter hohen Bierkasten mit Rollen. „Achtmal fünf Liter Plörre“ ist auf den Seitenwänden zu lesen. Dazu kommt das große KK-Logo ihrer eigens kreierten Biersorte. „Dass unser Bier KK heißen sollte, war klar. Letztendlich ist es KK Plörre geworden“, erzählt Tanja. Die Frauen der Gruppe schneiderten die braunen Flaschenkostüme samt Kronkorken für den Kopf, und die Männer bauten die Bierkiste. Man habe an jedem Bautag auch eine Kiste Bier getrunken, allerdings keine KK-Plörre, sagen die vier Männer und lachen.