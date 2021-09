Bundestagswahl im Kreis Viersen : Rekord bei Briefwählern erwartet

Am 26. September ist Bundestagswahl. Viele Menschen im Kreis Viersen haben die Briefwahl beantragt. Foto: dpa/Sven Hoppe

Kreis Viersen In den Wahllokalen dürfte es zur Bundestagswahl am 26. September ruhiger zugehen als gewohnt. Viele Menschen im Kreis Viersen haben Briefwahl beantragt.

Es sind noch knapp zwei Wochen bis zur Bundestagswahl am 26. September – und die Zahl der Briefwähler im Kreis Viersen steuert auf ein Rekord-Hoch zu. Dadurch dürfte es am Wahlsonntag in vielen Wahllokalen deutlich ruhiger zugehen als gewohnt. Bei der Stadt Willich sind nach aktuellem Stand von Montagmittag bislang 15.874 Anträge auf Briefwahl eingegangen, das sind bei 38.649 Wahlberechtigten rund 41 Prozent. Zum Vergleich: Bei der Kommunalwahl 2020 gingen in Willich 11.700 Briefwahlanträge ein, bei der Bundestagswahl 2017 waren es 9594 Anträge.

Die Stadt Kempen meldete am Montagmittag 10.600 Anträge auf Briefwahl, die dort bislang eingingen, das sind rund 39 Prozent der in Kempen 27.292 Wahlberechtigten. Von den 10.600 Bürgern, die per Brief von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen wollen, haben schon 5800 den Stimmzettel wieder abgegeben. In Tönisvorst gibt es 22.937 Wahlberechtigte, 9677 Wahlscheine wurden dort bislang ausgestellt, das sind gut 42 Prozent. Die Gemeinde Grefrath verschickte rund 12.000 Wahlbenachrichtigungen. 4172 Briefwahlanträge sind bislang bei der Gemeinde eingegangen (rund 35 Prozent). Rund 50 Prozent der Wahlscheine sind in Grefrath auch bereits zurückgekommen, wie Sprecherin Ulrike Gerards mitteilte.

Die hohe Zahl an Briefwählern hat Auswirkungen auf die Vorbereitung der Wahl: „Mit Blick auf die hohe Quote wird ein weiterer Briefwahlvorstand eingerichtet, sodass wir in Grefrath dann fünf Briefwahlvorstände haben“, erklärt Gerards.

Wer am Tag der Wahl keine Möglichkeit hat, im Wahllokal seine Stimme abzugeben oder dies vielleicht auch corona-bedingt nicht möchte, kann Briefwahl beantragen und somit schon vorher seinen Stimmzettel ausfüllen und zurücksenden oder abgeben. Einfach ist etwa die Beantragung mit dem Smartphone durch den auf der Benachrichtigung aufgedruckten QR-Code. Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen müssen spätestens am Wahltag bis 18 Uhr abgegeben werden.

(biro)