„Markt der Sterne“ in Kempen Bummel über den Weihnachtsmarkt

Wer am Wochenende zum Weihnachtsmarkt nach Kempen wollte, musste schon Glück haben, dass ausgerechnet in diesem Augenblick ein anderer Autofahrer eine Parklücke verließ. Die Innenstadt war – wie erwartet nach zwei Jahren ohne Markt – proppevoll. Die öffentlichen Parkplätze waren entsprechend gut besucht. Wer an den kommenden Wochenenden einen Parkplatz sucht und einen Spaziergang nicht scheut, dem sei deshalb auch das neue Parkhaus am Hospital zum Heiligen Geist (Einfahrt Berliner Allee) empfohlen.