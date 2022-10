Umzug zum Markt : Bürgerservice in Grefrath öffnet noch Ende Oktober

Grefrath Der Bürgerservice am Markt soll nicht nur eine Belebung für Grefraths Zentrum sein, sondern auch eine Garantie für kurze Wege für die Bürgerschaft.

In der nächsten Woche kann der Umzug des Bürgerservice der Gemeinde Grefrath erfolgen. Am Mittwoch, 26. Oktober, zieht das Team vom Grefrather Rathaus in die neu hergerichteten Räume im Bürgerservice am Markt, Markt 2 in Grefrath. Eine neue Rampe ermöglicht dort einen barrierefreien Zugang. Der Umzug wird notwendig, weil im kommenden Jahr die Abrissarbeiten am Grefrather Rathaus beginnen werden. Dort wird ein neuer Anbau realisiert.