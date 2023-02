Kurze Wege für die Bürgerschaft Markt in Grefrath soll durch Bürgerservice belebt werden

Die Reaktionen darauf seien durchweg positiv. Den Bürgerinnen und Bürgern gefielen die Räumlichkeiten und auch die Lage im Ortskern sehr gut, so die Bilanz der Gemeinde. Aus Gewohnheit nutzten allerdings viele Bürger für ihre Anliegen noch den Weg zum Rathaus am Rathausplatz, betont Gemeindesprecherin Ulrike Gerards: „Daher würden wir uns freuen, wenn sich noch mehr herumspricht, dass der Bürgerservice nun am Markt 2 zu finden ist.“ Zuvor hatten in den Räumen des Bürgerservices die Polizei, später ein Elektrogeschäft und in jüngster Vergangenheit ein Herrenbekleidungsgeschäft ein Zuhause gefunden. Bis 1939 war in diesem Gebäude übrigens das Grefrather Rathaus untergebracht. Der Grefrather Heimatverein berichtet, dass schon 1783 hier der Bürgermeister seinen Amtssitz hatte.