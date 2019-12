Bürgerinitiative : Hospital: Bürger fordern Parkraumkonzept

Kempen Bürgerinitiative kritisiert Parkplatzsituation rund ums Kempener Krankenhaus und die dauerhafte Öffnung der Von-Broichhausen-Allee.

Wie berichtet, sollen vor dem Krankenhaus an der Von-Broichhausen-Allee entlang des so genannten C-Trakts 16 zusätzliche Parkbuchten entstehen – analog zu den Stellplätzen vor dem neuen Ärztehaus. Die Bauarbeiten dafür sollen demnächst beginnen. Außerdem liegt der Stadt eine Anfrage des Krankenhauses vor, die an dieser Stelle gesperrte Durchfahrt für Autos wieder zu öffnen. Die vor einigen Jahren dort auf der Fahrbahn platzierten Poller sollen entfernt werden. Darüber ist aber wohl noch nicht entschieden.

Die Bürgerinitiative kritisiert generell die Parkplatzsituation rund ums Hospital. Der Parkplatz an der Ecke Mülhauser Straße/Berliner Allee sei „von Anfang an knapp bemessen“ gewesen. An mehreren Stellen seien in der Folgezeit zusätzlich kleinere Parkplätze entstanden. Die Initiative verweist in diesem Zusammenhang auf die Verkehrswende: Andernorts würden Parkplätze zurückgebaut, Erholungsflächen entstünden. Die Forderung von Anwohnern und der Bürgerinitiative: „Das Krankenhaus muss endlich ein vernünftiges Parkraumkonzept vorlegen und am besten eine flächenschonende und zentrale Parkraumlösung durch ein Parkhaus schaffen“, so Gisela Ditzen. Dies sei bei vielen Krankenhäusern inzwischen Standard und habe für alle Seiten Vorteile. „Auch die Nutzer des Krankenhauses, die unbedingt mit dem Auto kommen müssen, sparen Zeit und unnötige Wege, wenn es nur eine zentrale Parkmöglichkeit gibt“, meint Ditzen.