Neue Initiative : Bürger wollen Lindenallee an der Hülser Straße retten

Ein Teil der Linden (rechts) an der Hülser Straße soll für den Bau des Kreisverkehrs an der Einmündung Heinrich-Horten-Straße weichen. Foto: Heiner Deckers

Kempen Bereits Anfang des Jahres gab es kritische Stimmen zu dem Vorhaben: Im Zuge der geplanten Erschließung eines neuen Gewerbegebietes an der Hülser Straße soll in Höhe der Einmündung Heinrich-Horten-Straße ein neuer Kreisverkehr gebaut werden.

Die Stadt will von dort das kleinere Gewerbegebiet zwischen Hülser Straße, Kempener Außenring und Seldergraben erschließen. Dafür müssen allerdings zwölf Bäume an der Hülser Straße gefällt werden. Und gerade dagegen regt sich nun deutlicher Protest. Eine Initiative von Kempener Naturschützern sammelt derzeit im Internet Unterschriften für den Erhalt der bekannten Lindenallee. Sie steht als geschützter Landschaftsbestandteil unter Naturschutz. Die Initiatoren der Aktion sprechen von einem „geplanten Naturfrevel“. Die Stadtplanung sah zuletzt keine andere Lösung für eine Anbindung des Gewerbegebiets als über einen Kreisverkehr. Ein Baumarkt, der bislang an anderer Stelle an der Hülser Straße auf mehrere Standorte verteilt ist, soll dort neu gebaut werden. Für den Lkw-Lieferverkehr brauche es eine entsprechend große Zufahrt, so die Stadt.