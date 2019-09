Forderung einer Bürgerinitiative : Für faires Miteinander im Verkehr

St. Hubert Mal sind Autofahrer zu schnell unterwegs, mal fahren Radler waghalsig auf den Gehwegen und gefährden Fußgänger. Mehr Fairness im Verkehr fordert eine neue Bürgerinitiative, die sich in St. Hubert engagieren will.

Achim Rothe reicht’s: Er hat genug von Autofahrern, die viel zu schnell unterwegs sind, die auf Rad- und Fußwegen oder in zweiter Reihe parken und von Radfahrern, die meinen, die Verkehrszeichen würden für sie nicht gelten. Und weil man mit Gleichgesinnten seine Interessen besser vertreten kann, lud er jetzt ein in die Gaststätte „Poststuben“ an der Königsstraße im Ortskern von St. Hubert. Seine Forderung: fairer Verkehr in St. Hubert.

Hannelore Küsters empfahl, in Tempo-30-Zonen mit dem Rad so zu fahren, dass ein Überholen für den motorisierten Verkehr unmöglich wird, da sonst ein Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann. Man merkte, dass sich einiges an Unzufriedenheit angestaut hatte: Karl-Heinz Josten mahnte ein Umdenken an. Er kämpft seit vielen Jahren gegen die unbefriedigende Verkehrssituation in St. Hubert. Als unbefriedigend empfindet der Anwohner der Bahnstraße das, was bislang passiert ist: „Zum Thema ,St. Hubert hat ein Verkehrsproblem’ sind in den zurückliegenden Jahren 30 Flyer erschienen. Menschen, die sich um diese Probleme gekümmert haben, sind alle vor die Pumpe gelaufen.“ Gisela Ditzen von der Bürgerinitiative „Fahrradstadt Kempen“ sprach sich für ein Mobilitätskonzept für das Stadtgebiet aus, ein Radverkehrskonzept alleine reiche nicht. Sie riet dazu, wie es in vielen Städten und in vielen Ländern praktiziert werde, Zufahrten abzuschneiden. Darüber hinaus schlug sie andere Aktionen vor wie den Radelbus – das ist eine Art Schwarm von Radfahrern, zum Beispiel Schulkinder, die von Erwachsenen begleitet werden und die mehr Rechte im Straßenverkehr haben als ein Einzelner. „In Kiel habe ich den Parking-Day kennengelernt: Da wird einen Tag lang ein Parkplatz gesperrt, um zu zeigen, dass die Straße den Menschen gehört“, berichtete Gisela Ditzen.