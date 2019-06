Kempen : Bürgerfest: Im Hagelkreuz wurde bis zum frühen Morgen gefeiert

Die Coverband „Al Gusto“ sorgte am Samstagabend beim Bürgerfest im Kempener Hagelkreuz für Party-Stimmung und gute Laune. Foto: Norbert Prümen

KEMPEN Auch im 21. Jahr lockte das Sommerfest des Bürgervereins Hagelkreuz wieder fast das ganze Quartier und auch viele Besucher aus den anderen Kempener Wohnvierteln an. Schon kurz nach Beginn füllte sich der Concordienplatz am Samstagnachmittag immer mehr.

Bürgermeister Volker Rübo freute sich genauso wie der Vereinsvorsitzende Willi Stenhorst über den regen Andrang. Rübo meinte, dieses Nachbarschaftsfest zeige, dass man im Viertel genauso zusammen stehe wie auch gerne gemeinsam feiere. Dies gelinge auch, weil die Kindertagesstätten, die Astrid-Lindgren-Schule oder Vereine wie Senioren-Initiative, Kinderschutzbund mitmachen. Mit dabei waren auch die aus der Quartiersentwicklung entstandenen Gruppen wie Tauschring, der „Oma-Opa-Service” oder die Interessengemeinschaft „Wohnen in Kempen Qwik”.

Unverzichtbarer Bestandteil des Bürgerfestes ist der Löschzug Schmalbroich der Freiwilligen Feuerwehr. Die Jugendfeuerwehr stellte sich vor. Außerdem konnten Kinder das Löschen mit dem echten Feuerwehrschlauch üben. Oder sie konnten mit Kettcars im Feuerwehrlook und mit Blaulicht einen Parcours bewältigen. Der dreijährige Elias fand das ganz toll. Er prüfte an einem kleinen Feuerwehrauto, ob alles richtig funktioniert. Feuerwehrmann Christian Seyen freute sich über das Interesse des Jungen und mutmaßte, dass er ihn wohl irgendwann in der Jugendwehr wieder treffen wird. Und als Elias sogar noch in das große Feuerwehrauto klettern durfte und ganz stolz auf dem Fahrersitz saß, war der kleine Mann sich sicher, das er Feuerwehrmann wird.