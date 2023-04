Grefrath kann Klima Bürgerinitiative lädt zur Ideenwerkstatt Klimaschutz ein

„Grefrath kann Klima – ich mache mit“. Mit diesem Aufruf ist die Grefrather Bürgerschaft am Freitag, 5. Mai, von 16 bis 19 Uhr zur „Ideenwerkstatt Klimaschutz“ eingeladen. Organisiert wird die Veranstaltung in der Aula der Sekundarschule in Grefrath am Burgweg 32 von einer Gruppe engagierter Bürgerinnen und Bürgern.