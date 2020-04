Bürgermonitor : Laster bedrohen Straßenbäume

Grefrath Die Anwohner der Lobbericher Straße in Grefrath sorgen sich um ihre Linden.

Wenn Helga Kreutschmann die Lobbericher Straße in Grefrath von der Viersener Straße aus in Richtung Fahrrad- und Fußgängerunterführung geht und sie rechts und links auf die Bankette der Straße schaut, verdunkelt sich ihr Blick. Tiefe breite Rinnen, in denen nichts mehr wächst, sind im Grünstreifen zu sehen. Die Verursacher: Lkw-Reifen von Mehrtonnern. Damit aber nicht genug. Das Wurzelwerk der Bäume liegt frei, weil auch hier Reifen ihre Spuren hinterlassen haben. An weiteren Bäumen sind Abschürfungen zu erkennen, ebenfalls herbeigeführt durch größere Fahrzeuge. „Hier waren die Schäden so schlimm, dass der Baum von der Gemeinde einen Kunststoffverband bekommen hat“, sagt die Anwohnerin und deutet auf einen jüngeren Baum.