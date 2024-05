Zu Gast beim BC Dorenburg Internationale Bügelmeisterschaften locken Spieler nach Grefrath

Vorsichtig setzt Beurskens die Schüppe, wie die gut 70 Zentimeter lange Holzschaufel mit dem leicht gewölbten, 28 Zentimeter großen Blatt heißt, unterhalb der Kugel an und schiebt sie kraftvoll in Richtung Bügel an. Schnurgerade schießt die Kugel durch das Hindernis und knallt mit einem lauten Geräusch an die abgepolsterte Holzwand dahinter. Die ersten Punkte sind dem zweiten Vorsitzenden des Bügel-Clubs (BC) Dorenburg sicher.