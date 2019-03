Kempen: Starke Bücher auch für schwächere Leser

Kempen Der Buchverlag Kempen bringt mit der Reihe „plus“ neu konzipierte Bücher auf den Markt, mit denen auch Schüler zwischen zwölf und 14 Jahren, die sich mit dem verstehenden Lesen noch schwertun, Spaß und Spannung haben.

Der Kempener Verlag ist regelmäßig auf der Bildungsmesse Didacta vertreten. Und dort kam von vielen Pädagogen die Rückmeldung, es fehle in Schulen an Lektüre, die in den heterogenen Klassenverbänden auch schwächeren Schülern Spaß am Lesen biete. Lektorin Ilka Bonten-Löwenhag hat eine Reihe konzipiert, die nicht nur genau diesem Anspruch gerecht wird, sondern – dem Namen „plus“ entsprechend – außer der Lektüre noch weiterführende didaktische Tipps zum Thema gibt.

Bei den Themen handelt es sich in erster Linie um Ideen der Autoren. In diesem Jahr sind die ersten vier Bände erschienen. In „Herz und Schmerz“ geht es um erste Verliebtheiten und um den angeborenen Herzfehler eines 14-jährigen Mädchens. Autor ist Markus Fegers, Förderschullehrer in Viersen. „Fremd und Land“ handelt vom 15-jährigen Tim, der für ein halbes Jahr als Austauschschüler in einer kanadischen Familie lebt. Autorin ist Sabrina Schellhoff, Kunst- und Deutsch-Studentin aus Stolberg, die selber als Au-pair in den USA war. In „Promille und Beats“ wird der Konflikt eines 16-Jährigen mit seinem alkoholkranken Vater geschildert. Er flüchtet sich in seine Musik und baut eigene Tracks am Computer. Geschrieben hat es der Berliner Kommunikationswirt und Schauspieler Dirk Petrick. Um Vorurteile und Rassismus geht es in „Hass und Liebe“, geschrieben von Marcel Rau aus Kempen.