Lesetipps der Kempener Stadtbibliothek Diese Bücher sind perfekt für den Sommerurlaub

Die Sonne strahlt auf die Haut, der Körper liegt auf der Strandliege, die Hände halten ein spannendes Buch, von dem die Augen gar nicht mehr weggucken wollen. Selbst wenn es nicht in den Urlaub geht – auch hier ist das Wetter ideal für eine Sommerlektüre. In der Stadtbibliothek Kempen haben Benutzer die Möglichkeit, aktuelle Spiegel-Bestseller sowie weitere tolle Bücher auszuleihen – auch per Online-Leihe, also ideal für ein leichtes Gepäck auf Reisen.