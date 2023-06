Tonnenweise Stein versetzt Mühlenbrunnen an der Kempener Burg saniert

„Stopp“, ruft Jörg Bresser vom Baubetriebshof der Stadt Kempen. Die kurze knappe Anweisung geht an Holger Konnen, der im Bagger der Firma Hamelmann sitzt. Der Baggerarm, an dessen Ketten breite Lastengurte befestigt sind, die wiederum 5,8 Tonnen Gewicht in Form eines Mühlsteins halten müssen, steht still. Ein klein wenig schaukelt der Stein noch, dann hängt er ruhig in der Schwebe. Bressers Kollege Ralf Wynhoven klettert auf den Stein. Den Blick auf die Mitte fokussiert, gibt er winkend die Richtung vor. Es gilt, das aus dem Boden ragende Rohr der Wasserleitung genau unter die Mitte des Mühlsteines zu bringen, damit der schwere Koloss wieder an Ort und Stelle aufgestellt werden kann.