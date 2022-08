Noch gibt es Karten im Vorverkauf : Brings treten am Freitag in Grefrath auf

Die Kölner Band Brings tritt am Freitag, 2. September, im Außenzelt auf dem Gelände des Grefrather Eisstadions auf. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Grefrath Das Konzert findet open air und doch geschützt unterm Außenzelt des Grefrather Eissport- und Eventparks statt. Noch gibt es Karten.

Im Außenzelt auf dem Gelände des Eissport- und Eventparks in Grefrath tritt am Freitag, 2. September, die Kölner Band Brings auf. „Das wird ne Superjeilezick“, sagt Veranstaltungsleiter Jan Lankes. Das Zelt sei besonders für Sommer-Veranstaltungen sehr beliebt, so Lankes. Denn durch die besondere Zeltkonstruktion habe man das Gefühl, unter freiem Himmel zu sein, und sei dennoch vor Wind und Wetter vollkommen geschützt. Mit Brings findet nun erstmals ein Musikkonzert „open air“ im Eissport- und Eventpark statt. „Wir freuen uns sehr, dass wir Brings in dieser einzigartigen Location veranstalten dürfen. Das wird ein echtes Sommer-Highlight“, sagt Veranstalter Sinan Heesen von der Heesen GmbH.

Die Musiker von Brings stehen seit 1990 gemeinsam auf der Bühne, ihre Lieder sind aus dem Karneval nicht wegzudenken. Mit dem Titel „Superjeilezick“ kam im Jahr 2000 der Durchbruch. Viele Brings-Lieder können Konzertbesucher problemlos mitsingen, etwa „Su lang mer noch am Lääve sin“, „Halleluja“, „Dat is geil“ oder „Polka, Polka, Polka“ oder „Jeck Yeah!“. „In einem Karnevalsset versuchen wir, in einer halben Stunde die Essenz von einem Konzert wiederzugeben. Wir wollen den Leuten Lust darauf machen, doch mal vorbeizukommen und sich ein richtiges Konzert anzugucken“, sagt Peter Brings, der sich mit seinen Mannen mit energiegeladener Bühnenperformance auf Tourneen und Festivals und auch im Karneval in jede Performance mit Leib und Seele reinhängt.

Das Konzert am Freitag beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Der Kartenvorverkauf laufe auf Hochtouren, teilte der Eissport- und Eventpark mit. Noch sind aber Tickets für 37,60 Euro (Stehplatz, freie Platzwahl) im Vorverkauf erhältlich. Die Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, in Kempen beispielsweise bei der Medien- und Serviceagentur Bildstein, Engerstraße 20, vor Ort im Grefrather Eissport- und Eventpark und online unter www.eisstadion.de. Sollte es eine Abendkasse geben, kosten die Tickets dort 45 Euro, die laut Veranstalter am Veranstaltungstag nur bar bezahlt werden können.

(RP)