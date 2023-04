Bridge Club Kempen Größtes Turnier am Niederrhein

Was 2010 in kleinem Rahmen in der Deula begann, hat sich mittlerweile zum größten Bridge-Event am Niederrhein entwickelt. Das ist das Verdienst des hoch engagierten Club-Vorsitzenden Piet van der Eijk, vormals Oberstleutnant, dann Militär-Richter im niederländischen Maastricht und seit 2001 bekennender Kempener. Gespielt wurde zum siebten Mal in Form eines Kneipenturniers: einer originellen Kempen-Rundum-Aktion, die Spielspaß mit Altstadt-Impressionen koppelte. Mithilfe eigens angefertigter Stadtpläne liefen die Turnierteilnehmer sieben Spielorte an: das Kolpinghaus an der Peterstraße 23, das Venga an der Peterstraße 8, die Osteria Campunni an der Kirchstraße 6, das Bridge-Clubhaus AWO am Spülwall 15, das Ercklentz an der Judenstraße 8, das Kemp’sche Huus an der Neustraße 31 und die Ela an der Ellenstraße 6. Mit dabei waren Asse wie Andreas Holowski, mehrfacher Bridge-Europameister und Lehrer für Bridge. Auf dem ersten Platz: Petra von Cube und Vera Fröhlich vom Bridgeclub Meerbusch 1993. Ein Dankeswort für die perfekte Organisation, den Gang durch die schöne Altstadt und die Arbeit des Turnierleiters Gunthart Thamm sprach im Namen aller Frank Geissel vom BC Kontakt Düsseldorf.