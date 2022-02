Letzter Anschluss in Willich aktiviert : Breitbandausbau im Kreis Viersen abgeschlossen

Kreis Viersen Bislang unterversorgte Haushalte im Kreis Viersen sind jetzt an das Glasfasernetz angeschlossen. Dafür mussten 700 Kilometer Kabel verlegt werden. Das Gesamtvolumen betrug rund 46 Millionen Euro.

Schnelles Internet in Krefeld : Die Frist für den Glasfaserausbau endet am 25. Februar

Neben der kombinierten Förderung des Bundes und des Landes NRW in Höhe von rund 43 Millionen Euro wurden weitere rund drei Millionen Euro als Eigenanteil von den kreisangehörigen Kommunen getragen. Sowohl das zuständige Ministerium für Digitales und Verkehr des Bundes als auch das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW würdigten die hohe Geschwindigkeit, mit der der Ausbau umgesetzt wurde, teilte der Kreis Viersen mit: Ein Projekt in der Größenordnung wie im Kreis Viersen wurde in diesem Förderungszeitrum NRW-weit bislang noch nicht vollständig in Betrieb genommen.