Kultur in Kempen Braucht Kempen ein Konzept für die Museen?

Politik und Verwaltung sollten daher die Anregung der Kempener Grünen zum Anlass nehmen, noch einmal über eine inhaltliche Neuausrichtung zumindest in Teilen nachzudenken. Der Grünen-Antrag sollte als Wegweiser in eine bessere Zukunft der Museen verstanden werden. Hinter dem Antrag steht ein profunder Museumskenner. Formuliert hat ihn der frühere Museumsleiter Wilhelm Stratmann, der in seiner langen Laufbahn unter anderem an den Museen Burg Linn in Krefeld, Schloss Rheydt in Mönchengladbach sowie in Bielefeld verantwortlich tätig war. Er gehörte zudem überregionalen Fachgremien an. Stratmann lebt seit Jahrzehnten in Kempen, ging Mitte 2023 in Ruhestand und engagiert sich nun für die Grünen politisch als Sachkundiger Bürger. Seine Expertise im kulturellen Bereich dürfte hilfreich sein.