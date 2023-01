Diskussion mit Roland Virkus Borussias Sportdirektor zu Gast in Grefrath

Tophoven hat seit 2014 einen Gesprächsabend aufgebaut, bei dem sich aus seinem Spezialgebiet bekannte Persönlichkeiten zu einem Gespräch stellen. So war NRW-Innenminister Herbert Reul bereits Gast in Grefrath. Aufgrund seiner Fußballaffinität hat Tophoven nun den Fußballmanager von Borussia Mönchengladbach eingeladen. In dem Gespräch mit Virkus geht es im ersten Teil um allgemeine Fragen des Fußballs, immer stärkere finanzielle Transaktionen, über Transferabläufe und die Situation der Borussia ganz aktuell. Nach der ersten Gesprächsrunde können die Besucher dem Gast ihre Fragen stellen. Im Vorgespräch wies Roland Virkus darauf hin, dass Borussia Mönchengladbach ein Verein hier vom Niederrhein sei mit großer Anhängerschaft und er Wert darauf lege, den Besuchern das Profil des Clubs aus seiner Sicht nahezubringen.