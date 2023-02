Borussias Sportdirektor zu Gast Virkus stellt sich Fragen der Grefrather

Die Zuhörer, die in der „zweiten Spielhälfte“ des Abends ihre eigenen Fragen stellen konnten, waren auch an einer Stellungnah­me zum Kempener Eigengewächs Louis Jordan Beyer interessiert, der derzeit an den englischen Zweitligis­ten FC Burnley ausgeliehen ist. „Das Ziel ist, den Jungen als besseren Spieler zurückzuholen“, so Virkus. Beyer brauche mehr „Spielhärte und -pra­xis“. Jürgen Claßen, sportlicher Leiter beim SSV Grefrath, nutzte die Gele­genheit, um beim „Kollegen“ von Borussia wegen eines möglichen Be­nefizspiels zur Finanzierung einer neuen Tribüne zum 115. Vereinsjubi­läum anzufragen. Auch hier eine ehr­liche Antwort: „Richten Sie eine Bewerbung an Borussia.“