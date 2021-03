Bäume nicht mehr Standsicher : Bodendenkmal „Horbes Bergske“ in Mülhausen gesperrt

Mülhausen Der Sturm in der vergangenen Woche hat mehrere Bäume auf dem „Horbes Bergske“ stark beschädigt. Dicke Äste sind aus großer Höhe abgebrochen und haben benachbarte Bäume dabei in Mitleidenschaft gezogen.

Der Erdhügel wurde wahrscheinlich um 1300 in der Sumpflandschaft an der Niers aufgeschüttet, um die nördlichste Grenze des alten Kurfürstentums Köln verteidigen zu können. Ob diese Aufschüttung, auch Motte genannt, zusammen mit dem davor versteckt gelegenen Plateau bebaut und bewohnt wurde, ist bisher nicht wissenschaftlich bewiesen. Wahrscheinlich wurde statt der Motte zur selben Zeit, also um 1300, die Burg Uda in Oedt errichtet, die damals gegenüber den Herzogtümern Jülich und Geldern lag und damit als einer der ersten Ziegelsteinbauten an einer strategisch wichtigen Stelle errichtet wurde. Der Erdhügel hatte noch 1912 eine Höhe von acht Metern. Auf ihm wuchsen junge Buchen. Heute haben die Bäume eine stattliche Höhe erreicht und sind wahrscheinlich nicht mehr standsicher.