Freitag, 13. März : Blutspendetermin findet im Forum in St. Hubert statt

St. Hubert Auch in Zeiten von Corona sind Kliniken auf Blutspenden für lebenswichtige Bluttransfusionen angewiesen. Deshalb weist das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ausdrücklich darauf hin, dass auch der nächste Blutspendetermin am kommenden Freitag, 13. März, 15.30 bis 20 Uhr, im Forum in St. Hubert, Hohenzollernplatz 19, in jedem Fall stattfindet.

