Grefrath : Ein echtes Paradies für Gartenfreunde

Grefrath 100 Aussteller haben das Niederrheinische Freilichtmuseum über die Pfingsttage in ein Paradies für Garten- und Lifestylefreunde verwandelt. Die Ausstellung „GartenLeben“ begeisterte die Besucher einmal mehr.

Ein kurzes Winken und der Depotwagen hält beim Pflanzenzauber von Erika Plätzer. Tüten werden auf die Ladefläche gestellt. „Da kommt noch eine Tüte dazu“, schallt der Ruf vom Stand hinüber, an dem kleine Karten mit den zu den Einkäufen passenden Nummern verteilt werden, damit später am Depotzelt jeder den richtigen Einkauf bekommt. Der Depotwagen rumpelt los. Andere wiederum ziehen Bollerwagen hinter sich her, die kostenfrei geliehen werden können, um Pflanzen und Co. zu verstauen.