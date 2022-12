Wo die Flüchtlinge unterkommen Bisher kamen 370 Ukrainer nach Kempen

Aktuell sind circa 100 geflüchtete Personen aus der Ukraine in Gemeinschaftsunterkünften der Stadt Kempen untergebracht. Der Großteil sei aber weiterhin in privaten Unterkünften oder in eigenen Wohnungen untergekommen. Bei der Belegung in Gemeinschaftsunterkünften achtet die Stadt darauf, dass alleinstehende Frauen und Männer, Alleinerziehende mit Kindern oder Familien möglichst mit Personen aus demselben Herkunftsland untergebracht sind. „So wurden zum Beispiel extra Wohneinheiten für alleinstehende Frauen hergerichtet, und eine Gemeinschaftsunterkunft wurde überwiegend mit ukrainischen Kriegsgeflüchteten belegt“, so die Stadtsprecherin weiter.