Corona-Regeln im Kreis Viersen : Bis auf Weiteres keine generelle Maskenpflicht

Kreis Viersen Das Land NRW verzichtet vorerst auf schärfere Schutzmaßnahmen gegen Corona. Die Landesverordnungen bleiben auch nach dem 1. Oktober inhaltlich im Wesentlichen unverändert, auch für den Kreis Viersen.

In Innenräumen gibt es bis auf Weiteres keine generelle Maskenpflicht, das gilt auch für Schulen und Kitas. Für Schulen bleibt es bei einer Empfehlung, eine medizinische Maske (sogenannte OP-Maske) zu tragen. Auch die Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) bleibt. Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske gilt auch für Beschäftigte in Einrichtungen, in denen der Bund für Besucher eine bundesweite FFP-2-Maskenpflicht vorschreibt, etwa in Arztpraxen und ähnlichen medizinische Behandlungseinrichtungen. Dies entspreche den bisherigen Landesregelungen, teilte der Kreis mit. Auch in staatlichen Einrichtungen zur Unterbringung vieler Menschen, beispielsweise in Asyl- und Flüchtlingsunterkünften, bleibt die Maskenpflicht. In allen Fällen, in denen sich die Maskenpflicht aus der Landesverordnung ergibt, ist demnach weiterhin wenigstens eine medizinische Maske erforderlich.