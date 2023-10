Eröffnung in Kamp-Lintfort Anlage verwertet Bioabfälle aus dem Kreis Viersen

Bioabfall aus dem Kreis Viersen wird jetzt zu Strom: Am Freitag hat der Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) mit der Annahme von Bioabfällen in seiner neuen Anlage auf dem Gelände des Abfallentsorgungszentrums Asdonkshof in Kamp-Lintfort begonnen und die Anlage offiziell eröffnet. Im Herbst 2021 hatte die Niederrheinische Bioanlagen Gesellschaft mbH, ein 100-prozentiges Tochterunternehmen des BAVN, mit den Baumaßnahmen in Kamp-Lintfort begonnen.